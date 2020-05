Compare il tasto Rinuncia nella domanda bonus 600 euro INPS: a cosa serve (Di giovedì 7 maggio 2020) Nelle ultime ore chi ha fatto domanda per il bonus 600 euro INPS avrà notato all'interno della sua pratica online il tasto "Rinuncia". Si tratta di una nuova opzione prima non presente nel cassetto previdenziale e che ha suscitato i dubbi di più di qualche cittadino, soprattutto di chi è ancora in attesa di ricevere l'agognato aiuto previsto dal decreto Cura Italia. In pratica, oltre alla possibilità di alcune modifiche alla domanda (come quella del codice IBAN che tanti problemi sta facendo registrare) da poche ore è possibile anche selezionare il tasto Rinuncia appunto. All'interno del cassetto previdenziale potrebbe sfuggire la reale funzione del comando: per fortuna sulla questione è intervenuto lo stesso ente previdenziale chiarendo il perché della nuova opzione appena sbarcata sul ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 maggio 2020) Nelle ultime ore chi ha fattoper il600avrà notato all'interno della sua pratica online il". Si tratta di una nuova opzione prima non presente nel cassetto previdenziale e che ha suscitato i dubbi di più di qualche cittadino, soprattutto di chi è ancora in attesa di ricevere l'agognato aiuto previsto dal decreto Cura Italia. In pratica, oltre alla possibilità di alcune modifiche alla(come quella del codice IBAN che tanti problemi sta facendo registrare) da poche ore è possibile anche selezionare ilappunto. All'interno del cassetto previdenziale potrebbe sfuggire la reale funzione del comando: per fortuna sulla questione è intervenuto lo stesso ente previdenziale chiarendo il perché della nuova opzione appena sbarcata sul ...

Paolfree : @INPS_it E a volte i siti ufficiali superano il peggiore dei fake, come quando dopo un mese di 'in attesa di esito'… - FrankDiSerio : @JasmineKozo @INPS_it @inps Gentile @INPS_it sono professionista. Ma la tendina mi dava solo 2 voci: Ago e autonom… - BChia_3 : @XMB90vega @INPS_it Il tasto modifica compare solo se fa l'accesso con spid o Pin dispositivo - XMB90vega : @INPS_it Ho sbagliato ad inserire l'IBAN, ma visto che la domanda risulta ACCOLTA non compare il tasto MODIFICA. C… - BChia_3 : @MariPerazzetti @INPS_it Il tasto modifica compare solo se fai accesso con spid o pin dispositivo -

Bonus 600 euro, tasto “rinuncia” sul sito INPS: ecco perché

Sul sito INPS è comparsa un’opzione che consente di rinunciare al bonus 600 euro: ecco quale potrebbe essere la motivazione. Da oggi si può rinunciare al bonus di 600,00€ richiesto all’INPS sulla base ...

