Vieni da Me, Nancy Brilli confessa: “Mi hanno messo le corna tante volte. Ma ho tradito anch’io” (Di mercoledì 6 maggio 2020) È ricominciato lunedì 4 maggio dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza coronavirus “Vieni da Me”, il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, e così oggi tra gli ospiti c’è stata anche Nancy Brilli, che si cimentata con il gioco della lavatrice. A un certo punto la conduttrice ha tirato fuori dal cesto dei panni sporchi una camicia col colletto sporco di rossetto, dando il pretesto all’attrice per lasciarsi andare ad una confessione personale: “Sono stata tradita molte volte, come tutte. E’ un’illusione pensare di non essere mai stata tradite. Due matrimoni, una grande convivenza, un lungo amore… Mi hanno messo le corna tante volte”. E poi ha rivelato: “Ho tradito anch’io, ma non mi è piaciuto. Dopo quell’episodio non ho più voluto la gelosia ... Leggi su ilfattoquotidiano Vieni da me | Nancy Brilli dalla Balivo : “Mi ha corteggiato un uomo sposato”

