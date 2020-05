Quasi 7mila malati in meno in 24 ore. Il totale di guariti e dimessi supera quello dei pazienti ancora positivi. Ma il numero di vittime è ancora troppo alto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ci sono sono Quasi settemila i malati di Coronavirus in meno in 24 ore e per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza in Italia, il numero dei pazienti guariti e dimessi (oltre 8mila nelle ultime 24 ore) supera quello degli attualmente positivi: 93.245 a fronte di 91.528 contagiati. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento fornito, questa sera, dal Dipartimento della Protezione civile. Il totale delle persone che hanno contratto il virus Covid-19 è 214.457, con un incremento, rispetto a ieri, di 1.444 nuovi casi. Il numero totale degli attualmente positivi è, per l’appunto, di 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a martedì. Di questi 1.333 si trovano ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti. Sono, invece, 15.769 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinario, con un decremento ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 27mila vittime dall’inizio della pandemia. In Lombardia meno di 600 nuovi positivi in 24 ore. Conte : «Il governo non cerca consenso facile»

