Paolo Cannavaro | «In Cina non c’è fretta di tornare a giocare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il vice allenatore del Guangzhou Evergrande,, ha fatto il punto sulla ripresa dei campionati in, vice allenatore del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande, ha parlato della ripresa dei campionati in: «La squadra si allena da un mese e mezzo, ci siamo quasi e a giorni si incontrerà il governo per decidere sugli eventi sportivi e gli spettacoli. A inizio luglio potrebbe iniziare questo campionato». «Qui inle misure di sicurezza sono state subito molto drastiche, quindi è stato molto più facile arrivare alla Fase 3 e siccome il campionato ancora non è iniziato non c’è tutta questacome in Europa. Ora quando arriviamo al centro sportivo le nostre automobili vengono sterilizzate una per una», ha conclusodurante un intervento per la LUISS. Leggi su ...