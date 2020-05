Andyphone : RT @tempoweb: Nervi tesi in Parlamento sulla possibilità di andare a messa. E alla fine Forza Italia frega Conte - - tempoweb : Nervi tesi in Parlamento sulla possibilità di andare a messa. E alla fine Forza Italia frega Conte - - DiplomaziaTW : Tensione alle stelle nel governo sulla regolarizzazione dei clandestini del settore agricolo, con @ItaliaViva e… - thewaterflea : RT @parkeggio: Un drammatico conflitto che ricorda la crisi della Baia dei Porci 1961 - parkeggio : Un drammatico conflitto che ricorda la crisi della Baia dei Porci 1961 -

Ultime Notizie dalla rete : Nervi tesi

ilGiornale.it

Passa l'emendamento degli azzurri per promuovere protocolli d'intesa tra Stato e Vaticano. Ma manca ancora la data ufficiale. E la Meloni non ci sta Consentire la progressiva riapertura dei luoghi di ...La sanatoria sui migranti clandestini e gli irregolari, proposta da Italia Viva per bocca della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, sta facendo litigare e non poco la maggioranza giallorossa.