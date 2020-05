Muore improvvisamente a 30 anni la cantante Cady Groves: le parole del fratello (Di mercoledì 6 maggio 2020) Cady Groves, cantante di 30 anni, è morta improvvisamente per quelle che si suppone siano cause naturali. La morte della cantante è stata annunciata sui social dal fratello Cody. La famiglia aveva già subito terribili tragedie in passato: anni fa erano morti anche i fratelli della cantante, Casey e Kelly. Morta a pochi mesi dal nuovo disco Cady Groves era ferma con l’attività musicale dal 2017, anno in cui era uscito il suo singolo Oil and Water. Nel 2012 la cantante aveva avuto un grande successo con il singolo This Little Girl. Tra pochi mesi sarebbe uscito un nuovo disco. Cody Graves, fratello della cantante, ha scritto su Twitter: “Cady Groves ha lasciato questo mondo. I dettagli sono riservati per ora ma la famiglia sta cercando di saperne di più per poter fornire aggiornamenti alle persone. Riposa in pace, sorellina. ... Leggi su thesocialpost Napoli : guarita dal Coronavirus muore improvvisamente. Il test sulla salma risulta positivo

Cady Groves era ferma con l’attività musicale dal 2017, anno in cui era uscito il suo singolo Oil and Water. Nel 2012 la cantante aveva avuto un grande successo con il singolo This Little Girl. Tra ...

Padre Domenico, una vita da missionario: l'ultimo viaggio spezzato dal coronavirus

Missionario semplice ed umile, Padre Domenico muore di Coronavirus a Piacenza, e Sarno, la sua terra di origine che tanto amava, tra le lacrime ne ricorda l’amore per gli altri e la profonda generosit ...

