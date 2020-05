Migranti, scontro nella maggioranza: Bellanova valuta dimissioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tra Movimento 5 Stelle e PD si va verso lo scontro sulla sanatoria per i Migranti. Bellanova minaccia le dimissioni, il Movimento si oppone al provvedimento Tira aria molto pesante, nel Governo. Lo scontro nella maggioranza si acuisce. Il tema? I braccianti Migranti da regolarizzare nel settore agricolo. Il ministro Teresa Bellanova, qualche giorno fa, aveva proposto la regolarizzazione dei cittadini senza permesso di soggiorno che si trovano in Italia. Il problema è che, se da una parte c’è il sostegno del PD, dall’altra (il M5S) piovono chiusure e restrizioni. E, di fronte a questo caos, la rappresentante di Italia Viva minaccia le dimissioni. “La questione mi pone di fronte a una riflessione attentissima, per me è motivo anche di permanenza del Governo. Non sono qui a fare tappezzeria. Per me questa non è una battaglia strumentale, queste ... Leggi su zon Scontro con Crimi sulla regolarizzazione dei migranti - la ministra Bellanova minaccia le dimissioni

