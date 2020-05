Migranti, anche la Aita Mari bloccata in porto a Palermo dopo ispezione della Guardia costiera: “Irregolarità tecniche e operative” (Di mercoledì 6 maggio 2020) dopo la Alan Kurdi della ong Sea Eye, anche la nave spagnola Aita Mari è stata sottoposta a fermo amministrativo dopo un’ispezione della Guardia costiera. Le due navi umanitarie attive nel salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo sono quindi bloccate nel porto di Palermo. “Nell’unità navale battente bandiera spagnola”, si legge nella nota della Guardia costiera, sono state trovate “diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza degli equipaggi ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza svolto. Accertate anche alcune violazioni delle normative a tutela dell’ambiente Marino“. “A causa delle irregolarità riscontrate e fino alla rettifica delle stesse, l’unità sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano Migranti - l'Italia ferma le ong. Dopo la Alan Kurdi - la Guardia costiera blocca in porto anche la Aita Mari

