Liga | il manager di Mediapro | “o si riparte o titolo al Barcellona”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Lasta studiando le soluzioni per la ripresa della stagione, nel frattempo Jaume Roures, il socio fondatore ediha incoronato il Barcellona in caso di sospensione del campionato, come riporta As. “Se non ci saranno problemi, lapotrebbe iniziare alla fine di giugno in modo che la prossima stagione possa prendere il via il prossimo il 12-13 settembre. Lo sforzo di chiudere la Lega è finalizzato ad evitare ogni forma di problemi. Anche perché se la Federazione ha già deciso chi va in Europa, con gli stessi criteri il Barça dovrebbe vincere la. Credo però che ilnon debba essere assegnato a tavolino”. “Abbiamo citato in giudizio Bartomeu e Barça come club. Se vinceremo a causa devolveremo i soldi in un rifugio per bambini”. Grave incidente domestico per un ex Milan, esplode ...