La camorra torna a sparare | agguato al genero di don Valentino Gionta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Era stato da poco scarcerato dopo aver scontato 27 anni di reclusione a seguito del duplice omicidio di Alfredo Nasti e Ciro Fraschetta. Giuseppe Carpentieri, il marito di Teresae quindidi don, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco questo pomeriggio, a Torre Annunziata. Cinquant’anni, Carpentieri era sul balcone della propria abitazione quando è stato raggiunto da diversi colpi che gli hanno provocato ferite alla gamba ed all’inguine. Trasportato all’ospedale di Boscotrecase, ha ricevuto le prime cure e, una volta stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico urgente. Al momento non si hanno altri dettagli sul suo stato di salute. L'articolo ...

A distanza di poche ore dalla notizia di un agguato consumatosi in un palazzo di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata nei confronti di Giuseppe Carpentieri, genero del boss Valentino Gionta, ...Oggi un 50enne napoletano è stato colpito al gluteo da un colpo di arma da fuoco in via Mastellone a Barra. Il pregiudicato L.F. è stato trasportato all’Ospedale del Mare a Ponticelli. Sul caso indaga ...