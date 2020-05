Juventus-Lione | l’ipotesi dell’Uefa | data e luogo della gara di Champions

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Arrivano sempre più nuovi aggiornamenti sulla ripresa del calcio, si inizierà con i campionati e poi (probabilmente nel mese di agosto) si procederà con la. Ovviamente in caso di via libera da parte delle autorità sanitarie che valuteranno la situazione del Coronavirus nelle prossime settimane. Si sta pensando proprio al format per l’eventuale ritorno in campocompetizione europea, la Uefa sta valutando di programmare per l’8 agosto ladi ritorno degli ottavi di finale diLeague fra lae il, a Torino. Lad’ansi era conclusa 1-0 per i francesi. E’ quanto è stato riferito dall’emittente francese RMC sport, citando fonti interne alla Uefa dopo un incontro che è andato in scena in mattinata tra le principali squadre europee. I quarti di finale dovrebbero ...