Imprenditore suicida nel napoletano: la lettera d’addio per problemi economici (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un Imprenditore sessantottenne ha lasciato una lettera dove spiega i motivi per cui ha preso la triste decisione. Inutile, l’intervento dei sanitari Fonte foto: (Getty Images)Triste, la storia che oggi giunge dalla periferia di Napoli, dove un Imprenditore ha deciso di suicidarsi all’interno della propria azienda. A.N., 68 anni, si è impiccato all’interno dell’industria di manifatture in legno e ferramenta in via Murelle, a Barra, Napoli Est. A quanto pare, il sessantottenne aveva deciso di compiere il forte gesto da tempo, visto il ritrovamento di un biglietto indirizzato alla famiglia, dove ne spiegava le motivazioni. Purtroppo, l’Imprenditore non ha valutato ripensamenti ed oggi questa notizia scongolge non solo la Campania, ma tutto il Paese, che versa in un momento di difficoltà assoluta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ... Leggi su chenews Imprenditore si suicida per la crisi. E il parroco di Di Maio accusa il governo : "Solo promesse"

Coronavirus - imprenditore si suicida. Il premier Conte : “Notizia dolorosa”

