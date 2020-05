Il coronavirus ha incentivato lo smartworking | ma al centro deve restare il benessere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) di Laura Quarà * Loè stato concepito e normato nella sua accezione originaria come strumento organizzativo e di conciliazione vita-lavoro. La situazione emergenziale ha portato rapidamente a un’estensione erga omnes di questa modalità di lavoro. Alcune realtà che già utilizzavano lo strumento regolamentavano il suo utilizzo per alcuni giorni al mese, mentre altre che non lo avevano ancora introdotto hanno dovuto provvedere gioco forza e in tempo zero al suo utilizzo. Da un lato, lo spirito di adattamento e la versatilità delle nostre imprese sono state davvero sorprendenti, spinte dal bisogno di fornire a molti lavoratori l’accesso a “strumenti di lavoro ” out office ma anche di mantenere adeguati livelli di produttività, in particolare per le funzioni a supporto del business o della produzione, sia ...