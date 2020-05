Il bonus a mille euro per gli autonomi a maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il bonus per i lavoratori autonomi e le partite IVA a maggio arriverà a mille euro per quelli che hanno perso almeno un terzo del loro fatturato nel bimestre marzo-aprile. Questa è una delle misure contenute nel fu Decreto Aprile che adesso potrebbe chiamarsi Decreto maggio visto che il governo non è riuscito a vararlo in tempo. Spiega oggi Il Messaggero: Le misure a sostegno di famiglie e imprese si moltiplicano. Ma la crisi si sta dimostrando molto più profonda del previsto. E così ieri il premier ha ammesso che l’obiettivo iniziale del “nessuno perderà il posto di lavoro” purtroppo «sarà difficilmente raggiungibile». Ora la promessa è: «Cercheremo di preservare il livello occupazionale quanto più possibile». Vale per i dipendenti e per gli autonomi. Per loro verrà rinnovato ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ilper i lavoratorie le partite IVA aarriverà aper quelli che hanno perso almeno un terzo del loro fatturato nel bimestre marzo-aprile. Questa è una delle misure contenute nel fu Decreto Aprile che adesso potrebbe chiamarsi Decretovisto che il governo non è riuscito a vararlo in tempo. Spiega oggi Il Messaggero: Le misure a sostegno di famiglie e imprese si moltiplicano. Ma la crisi si sta dimostrando molto più profonda del previsto. E così ieri il premier ha ammesso che l’obiettivo iniziale del “nessuno perderà il posto di lavoro” purtroppo «sarà difficilmente raggiungibile». Ora la promessa è: «Cercheremo di preservare il livello occupazionale quanto più possibile». Vale per i dipendenti e per gli. Per loro verrà rinnovato ...

