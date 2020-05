Coronavirus, oltre 8mila guariti in un giorno. Continuano a diminuire gli attualmente positivi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus, il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020. Trend in leggero aumento anche se sotto l’1%. ROMA – Coronavirus, il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020. Leggero incremento dei casi totali dovuto anche ad un aumento dei tamponi con la percentuale di crescita totale che è salita leggermente fermandosi allo 0,7%. Il dato che preoccupa è quello delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati 369 i morti con la Lombardia che, dopo diversi giorni sotto le tre cifre, ha registrato un bilancio 222 decessi. Coronavirus, il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020 Il trend è leggermente in aumento rispetto ai giorni precedenti con 1.444 contagi (+0,7%) rivelati nelle ultime 24 ore. Un aumento dovuto in particolare alla crescita dei tamponi (9mila in più) con il rapporto tra test e malati individuati che continua ad essere ai ... Leggi su newsmondo Coronavirus - i dati per Regione : in Lombardia oltre il 50% dei nuovi contagi

Coronavirus - malati in forte calo. Oltre 8mila nuovi guariti

Coronavirus - oggi in Italia oltre 8 mila guariti e pochissimi nuovi casi su 64 mila tamponi. Tutti i DATI - i GRAFICI e le TABELLE (Di mercoledì 6 maggio 2020), il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020. Trend in leggero aumento anche se sotto l’1%. ROMA –, il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020. Leggero incremento dei casi totali dovuto anche ad un aumento dei tamponi con la percentuale di crescita totale che è salita leggermente fermandosi allo 0,7%. Il dato che preoccupa è quello delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati 369 i morti con la Lombardia che, dopo diversi giorni sotto le tre cifre, ha registrato un bilancio 222 decessi., il bilancio di mercoledì 6 maggio 2020 Il trend è leggermente in aumento rispetto ai giorni precedenti con 1.444 contagi (+0,7%) rivelati nelle ultime 24 ore. Un aumento dovuto in particolare alla crescita dei tamponi (9mila in più) con il rapporto tra test e malati individuati che continua ad essere ai ...

Agenzia_Ansa : Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in #America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un cont… - sbonaccini : #sanitaER #Coronavirus in Emilia-Romagna 81 “squadre” attive nei territori per cure a domicilio (Usca), con infermi… - Agenzia_Ansa : #GranBretagna con più morti in #Europa, superata l' #Italia. Sono oltre 250mila le vittime nel mundo. Per il Koch I… - giuseppas : Coronavirus, il bilancio del 6 maggio: oltre 8mila guariti in un giorno. I morti sono 369, la maggi… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: I dati del @DPCgov: 7mila attualmente positivi al #coronavirus in meno in un solo giorno, grazie al record di guarigioni (o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 6mila e 900 morti in Germania Adnkronos Coronavirus i timori dei sindaci: «Non riapriamo i parchi»

Prudenza. Estrema prudenza. «Perché il mostro non è ancora sconfitto» spiega Gianpietro Maffoni, primo cittadino di Orzinuovi. «Camminiamo ancora sulle uova» gli fa eco il collega di Palazzolo sull’Og ...

Covid19: nel turismo a rischio 40.000 imprese e 184.000 posti

Oltre 40 mila imprese del comparto turistico italiano rischiano il fallimento a causa della perdita di solidità finanziaria alimentata dalla crisi sanitaria del coronavirus con una contrazione del fat ...

Prudenza. Estrema prudenza. «Perché il mostro non è ancora sconfitto» spiega Gianpietro Maffoni, primo cittadino di Orzinuovi. «Camminiamo ancora sulle uova» gli fa eco il collega di Palazzolo sull’Og ...Oltre 40 mila imprese del comparto turistico italiano rischiano il fallimento a causa della perdita di solidità finanziaria alimentata dalla crisi sanitaria del coronavirus con una contrazione del fat ...