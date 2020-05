Coronavirus | Dybala è guarito | La mia faccia dice tutto | finalmente

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Come da protocollo, l'attaccante argentino della Juventus ha effettuato il doppio controllo con tampone: esito negativo

romeoagresti : #Juventus: #Dybala è gurarito dal coronavirus // Dybala is cured of coronavirus ?????? @GoalItalia - tancredipalmeri : Paulo Dybala finally tested #coronavirus negative

Dopo un mese e mezzo di malattia finalmente Paulo Dybala è guarito dal coronavirus. Lo ha comunicato la Juventus: l'argentino ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostic