Coronavirus, Azzolina in Aula: “Maturità? Sarà in presenza e durerà un’ora. A breve ordinanza” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, poi la discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il V anno e infine l’analisi del materiale scelto dalla commissione. Così, come ha dichiarato in Aula a Montecitorio durante il question time la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sarà articolata la maturità 2020. “A brevissimo sarà pubblicata l’ordinanza – ha specificato la ministra – Ma posso anticipare che l’inizio sarà il 17 giugno con lo svolgimento di un colloquio della durata massima di un’ora, in presenza, senza che sia messo a repentaglio la sicurezza”. Per questo, ha aggiunto, si sta lavorando a un protocollo insieme alle parti sociali. Nel caso di particolari situazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il question time alla Camera con i ministri Azzolina - Bonafede e Spadafora. Tra i temi anche la nomina capo Dap – la diretta

Coronavirus - appello dei sindacati della scuola alla Azzolina : “Basta annunci in tv - vogliamo che il piano sia concordato con i lavoratori”

Coronavirus : Bernini - ‘su calcio e scuola decidono Camere no Spadafora e Azzolina’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, poi la discussione di untesto, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il V anno e infine l’analisi del materiale scelto dalla commissione. Così, come ha dichiarato ina Montecitorio durante il question time la ministra dell’Istruzione, Lucia, sarà articolata la maturità 2020. “A brevissimo sarà pubblicata l’ordinanza – ha specificato la ministra – Ma posso anticipare che l’inizio sarà il 17 giugno con lo svolgimento di un colloquio della durata massima di un’ora, in, senza che sia messo a repentaglio la sicurezza”. Per questo, ha aggiunto, si sta lavorando a un protocollo insieme alle parti sociali. Nel caso di particolari situazioni ...

fattoquotidiano : Coronavirus, il question time alla Camera con i ministri Azzolina, Bonafede e Spadafora. Tra i temi anche la nomina… - ilfattovideo : Coronavirus, Azzolina in Aula: “Maturità? Sarà in presenza e durerà un’ora. A breve ordinanza” - Paolorm2012Roma : Coronavirus e scuola, la ministra Azzolina: “La maturità sarà in presenza” | Sky TG24 - Paolorm2012Roma : RT @SkyTG24: Coronavirus e scuola, la ministra Azzolina: “La maturità sarà in presenza” - PetrazzuoloF : RT @SkyTG24: Coronavirus e scuola, la ministra Azzolina: “La maturità sarà in presenza” -