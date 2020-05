Conte convoca Italia Viva a Palazzo Chigi

Leggi su blogo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella serata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, daè trapelata la notizia secondo cui il Premier Giuseppeavrebbeto per domani 7 maggio, nel primo pomeriggio, gli esponenti diMaria Elena Boschi, deputata e capogruppo alla Camera del partito fondato da Matteo Renzi, Davide Faraone, capogruppo al Senato, e l’altro senatore Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito. Non si sa ancora quale sia l’argomento da discutere, ma molto probabilmente riguarderà alcune scelte fatte dal governo in questa Fase 2 della lotta al coronavirus. Ricordiamo che Matteo Renzi spinge per le aperture, perché sottolinea l’importanza di affrontare immediatamente la crisi economica visto che, secondo il suo punto di vista, ora le terapie intensive non sono più in affatto e il Sistema Sanitario Nazionale non ...