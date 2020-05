Cecilia Rodriguez replica ad un hater e svela: “Sarò la futura moglie di Moser” - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Luana Rosato Cecilia Rodriguez attaccata da un hater, ma la sua replica lo gela e svela i progetti futuri con Ignazio Moser: "Sarò sua moglie" L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele: i due stanno trascorrendo la quarantena nelle compagne di Trento e l’isolamento forzato pare abbia rafforzato ancora di più la loro unione. Da tempo si parla dell’arrivo di un figlio per la coppia che, negli ultimi tempi, sembra aver maturato l’idea di allargare la famiglia nel più breve tempo possibile. “Tutti e due siamo stati d’accordo di poter crescere un figlio in un posto come questo (le campagne del Trentino, ndr). Questa è casa sua, anche perché la mia è in Argentina e non è il caso di tornare lì – aveva detto Cecilia al settimanale Chi - . Io sarei contenta di ... Leggi su ilgiornale Cecilia Rodriguez - libro in mano (molto) altro in bella vista : la foto di Chechu è da crepacuore

