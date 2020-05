Bufera su Salvini che difende Giordano per la sanzione a “Fuori dal coro” | caso Feltri e

Leggi su bufale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sta creando non poche discussioni la decisione da parte di Matteodi prendere le difese di Mario, in riferimento alla probabilissimache arriverà per la sua trasmissione “Fuori dal coro“, in seguito ad alcune pesanti affermazioni di Vittoriosui meridionali durante una recente puntata. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, in riferimento non solo alla presa di posizione del direttore di Libero, che ha definito i cittadini del Sud “inferiori”, ma anche alla relativa reazione da parte di Mariosostiene Marioe “Fuori dal coro” In sostanza, al giornalista e presentatore è stato imputato di non schierarsi in modo deciso contro Vittorio, limitandosi ad un’esternazione come “così me li fa arrabbiare”. Troppo poco, evidentemente, per l’opinione ...