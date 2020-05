Bonafede “Un decreto per rivalutare le scarcerazioni dei boss”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio annunciare che e’ in cantiere unlegge che permettera’ ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, dil’attuale persistenza dei presupposti per ledi detenuti di alta sicurezza e al regime del 41 bis”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, nel corso del Question time alla Camera.Il Guardasigilli e’ poi tornato sulla mancata nomina del magistrato Nino Di Matteo alla guida del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nel 2018. “Nelle normali interlocuzioni per la formazione della squadra, avevo intenzione di coinvolgere il dottor Di Matteo conoscendo il suo profilo professionale e la sua carriera come magistrato antimafia – ha spiegato-. Per questo pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell’amministrazione ...