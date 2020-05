Bonafede: emergenza finita, boss ritornino in cella (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alfonso Bonafede lavora per far tornare in carcere i boss che hanno lasciato la cella durante l’emergenza coronavirus. Il ministro della Giustizia Bonafede interviene sul caso dei boss scarcerati con un provvedimento per riesaminare ai giudici la posizione dei detenuti scarcerati per l’emergenza coronavirus. Bonafede, ‘emergenza finita, boss tornino in carcere’ “Passata l’emergenza sanitaria” per molti soggetti ci sono le condizioni per tornare in cella. Sarà uno specifico gruppo di lavoro ad esaminare i singoli casi per stilare una lista di persone che potranno considerare conclusa la propria esperienza fuori dalla cella. Servirà poi un decreto per rinviare le decisioni assunte dai tribunali di sorveglianza. Fonte foto: https://www.facebook.com/Alfonso.Bonafede.M5S/I pezzi da 90 della criminalità organizzata che ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Bongiorno : “Ministro Bonafede - nei tribunali è emergenza” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alfonsolavora per far tornare in carcere iche hanno lasciato ladurante l’coronavirus. Il ministro della Giustiziainterviene sul caso deiscarcerati con un provvedimento per riesaminare ai giudici la posizione dei detenuti scarcerati per l’coronavirus., ‘tornino in carcere’ “Passata l’sanitaria” per molti soggetti ci sono le condizioni per tornare in. Sarà uno specifico gruppo di lavoro ad esaminare i singoli casi per stilare una lista di persone che potranno considerare conclusa la propria esperienza fuori dalla. Servirà poi un decreto per rinviare le decisioni assunte dai tribunali di sorveglianza. Fonte foto: https://www.facebook.com/Alfonso..M5S/I pezzi da 90 della criminalità organizzata che ...

