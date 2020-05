Tortu: «Noi atleti siamo visti come eroi immortali, non è così. Giusto riportare il calcio in campo» (Di martedì 5 maggio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al velocista Filippo Tortu. Ieri ha ripreso ad allenarsi dopo un mese di stop. La quarantena? E’stata lunga, racconta. «Ogni giorno era uguale e non finiva mai». Il virus gli ha fatto paura. «Sono ipocondriaco e quindi sì. Nei giorni scorsi mi è salito un raffreddore e mi sono spaventato, ma era solo l’allergia al polline. Sa, noi atleti siamo visti come eroi immortali, non è così». Si dice in disaccordo con la Pellegrini, che ha dichiarato che in Italia si pensa solo al calcio. «Non mi sembra sia andata così. Penso che il calcio sia, come diceva Arrigo Sacchi, la cosa più importante tra le meno importanti. Da noi ha una valenza sociale ed economica. E quindi, come sono stati fatti ripartire altri settori industriali, trovo sia Giusto riportare in campo la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 maggio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al velocista Filippo. Ieri ha ripreso ad allenarsi dopo un mese di stop. La quarantena? E’stata lunga, racconta. «Ogni giorno era uguale e non finiva mai». Il virus gli ha fatto paura. «Sono ipocondriaco e quindi sì. Nei giorni scorsi mi è salito un raffreddore e mi sono spaventato, ma era solo l’allergia al polline. Sa, noi, non è così». Si dice in disaccordo con la Pellegrini, che ha dichiarato che in Italia si pensa solo al calcio. «Non mi sembra sia andata così. Penso che il calcio sia,diceva Arrigo Sacchi, la cosa più importante tra le meno importanti. Da noi ha una valenza sociale ed economica. E quindi,sono stati fatti ripartire altri settori industriali, trovo siain campo la ...

napolista : Tortu: «Noi atleti siamo visti come eroi immortali, non è così. Giusto riportare il calcio in campo» Il velocista… - sportface2016 : #Tortu: 'Contento della ripresa degli allenamenti'. Le #Farfalle: 'Noi attendiamo il 18 maggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Tortu Noi Tortu: «Noi atleti siamo visti come eroi immortali, non è così. Giusto riportare il calcio in campo IlNapolista Filippo Tortu: "Lo studio aiuta a rendere meglio nello sport"

Filippo Tortu è uno di quegli atleti che più ha sofferto le conseguenze dell’emergenza coronavirus: lo stop che era stato inflitto agli allenamenti, anche individuali, ha sollevato un dibattito estrem ...

Prima Tortu poi Ronaldo: la rivincita degli dei minori

SASSARI. Prima Tortu di Lukaku. Prima Goddi di Cristiano Ronaldo. In base al nuovo decreto annunciato dal premier Conte, da lunedì prossimo torneranno ad allenarsi solo gli atleti delle discipline spo ...

Filippo Tortu è uno di quegli atleti che più ha sofferto le conseguenze dell’emergenza coronavirus: lo stop che era stato inflitto agli allenamenti, anche individuali, ha sollevato un dibattito estrem ...SASSARI. Prima Tortu di Lukaku. Prima Goddi di Cristiano Ronaldo. In base al nuovo decreto annunciato dal premier Conte, da lunedì prossimo torneranno ad allenarsi solo gli atleti delle discipline spo ...