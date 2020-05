Taylor Mega | ‘Da ragazzina sono stata vittima di violenza’

(Di martedì 5 maggio 2020) Il burrascoso passato ditorna ancora una volta a galla. L’influencer aveva già raccontato, all’Isola dei Famosi prima e a Verissimo poi, di aver avuto problemi di tossicodipendenza e ora torna sull’argomento in un’intervista concessa a Liberoquotidiano.it, nella quale aggiunge anche nuovi particolari.di violenza Come riporta Ilsussidiario.it la bombasticanon ha conoscosciuto solo l’orrore della droga, ma anche la violenza fisica per mano di una persona più grande di lei: “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mipersa completamente” rivela. L’influencer aggiunge qualche considerazione su questa triste vicenda: “Si instaura ...

Come riporta Ilsussidiario.it la bombastica Taylor Mega non ha conoscosciuto solo l’orrore della droga, ma anche la violenza fisica per mano di una persona più grande di lei: “A me è capitato di avere ...Taylor Mega, la bombastica influencer ex Isola dei Famosi, si è raccontata in una intervista a "Libero Quotidiano". Si parla del suo passato doloroso, del suo presente in quarantena con Tony Effe, il ...