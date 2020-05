Su WhatsApp catena plasmaferesi e medico delle Mauritius: chiarimenti importanti (Di martedì 5 maggio 2020) In molti hanno già definito bufala la catena WhatsApp che sta girando da qualche ora in proposito alla plasmaferesi ed in relazione ad un presunto medico italiano che lavora nelle Mauritius. Proprio come successo nella giornata di ieri riguardo il plasma iperimmune e la smentita dell'irruzione dei Nas a Mantova per controllare l'operatore del dottor Giuseppe De Donno, anche questa storia ha bisogno di alcune precisazioni. Come riportato da 'bufale.net', non c'è da inveire contro la plasmaferesi: lo stesso Roberto Burioni dal suo blog ufficiale ne ha parlato di recente, lasciando aperto qualche spiraglio in questo senso. In TV, così come sui social, i soliti complottisti urlano già allo scandalo, nonostante i risultati finora ottenuti siano promettenti (non si può parlare di scoperta sensazionale, ma è comunque una strada da non lasciare ... Leggi su optimagazine Dal 18 aprile riapertura in Italia e dal 4 maggio libera circolazione : catena WhatsApp senza fonti

