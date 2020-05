Serie A, Spadafora: “Farò di tutto per riprendere il campionato” (Di martedì 5 maggio 2020) Ora il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è positivo sulla possibile ripartenza della Serie A. Poche ore fa un suo messaggio social aveva fatto inveire tifosi e addetti ai lavori, nelle interviste rilasciate prima a Frontiere, su Rai 1, poi sul Corriere dello Sport, c’è stata un’inversione di marcia in questo senso. “Sono speranzoso che la Serie A possa tornare, me lo auguro e sarebbe surreale il contrario”. Ha dichiarato Spadafora a “Frontiere”: “Abbiamo confermato la road map che ci eravamo dati – continua – Il Comitato tecnico-scientifico ha già dato l’ok per gli allenamenti individuali degli sport di gruppo dal 4 maggio, poi il 18 partiranno gli allenamenti collettivi se verrà approvato dallo stesso Cts il protocollo Figc. Sono fiducioso perché era già stato presentato un buon ... Leggi su italiasera Spadafora : "Serie A - farò di tutto per ripartire : i tempi per le decisioni e il provvedimento in caso di stop"

