Ryanair, O’Leary attacca Alitalia (e la UE): “Come un tossico, sopravvive con aiuti di Stato” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Altra “uscita” forte del CEO Ryanair Michael O’Leary, non certo nuovo a “provocazioni” dai retroscena pubblicitari per far parlare di sé, all’insegna dello storico slogan “la pubblicità è l’anima del commercio”. Ancora una volta, come spesso da diverso tempo accade, è Alitalia nel “mirino” dell’eccentrico quanto abile manager irlandese, che paragona la compagnia italiana, pronta a tornare ufficialmente di bandiera, a un “tossico” che sopravvive solo con gli aiuti di Stato, erogati come dosi massicce di “crack e cocaina”. Un’attenzione per Alitalia apertamente criticata, peraltro da sempre, da O’Leary, fondatore e Amministratore delegato della low cost irlandese, assieme alle decisioni della Commissione europea di offrire sostegno ai ... Leggi su quifinanza Coronavirus : O’Leary - ‘Ryanair non riprenderà voli se posti vuoti alterni’

