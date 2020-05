Entratel | come funziona

(Di martedì 5 maggio 2020) Cos'èabilitarsi aAccessoe fatture elettronicheCos'èTorna suè un servizio fiscale telematico dell'Agenzia delle Entrate, che permette la trasmissione di documenti fiscali e la ricezione dell'esito tramite ricevuta.in particolare è riservato ai soggetti intermediari, alle Pubbliche Amministrazioni, ai contribuenti, alle società e agli enti che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta attraverso il modello 770 semplificato per più di 20 soggetti, per comunicare le ritenute operate su determinati redditi, dividendi, locazioni brevi e somme. Il servizioconsente inoltre di poter prendere visione di documenti specifici e molto altro ancora. Il servizio è complementare a quello della fatturazione e...

StudioCataldi : Entratel: Cos'è Entratel Come abilitarsi a Entratel Accesso Entratel e fatture elettroniche… -

Ultime Notizie dalla rete : Entratel come

Fattura elettronica 2020: nonostante sia in vigore ormai da tempo, molti si continuano a porre delle domande sulla e-fatturazione. Alcune di queste riguardano, per esempio, la sua conservazione. La fa ...In un momento di legislazione rallentata, in bilico tra le sospensioni emanate dal decreto Cura Italia dal Decreto Liquidità n. 23/2020, oltre che (...) ...