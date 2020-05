David di Donatello in streaming | premio speciale a Franca Valeri

(Di martedì 5 maggio 2020) Dopo il rinvio dello scorso 3 aprile a causa dell’emergenza coronavirus ildi2020 si svolgerà regolarmente il prossimo 8 maggio. Nonostante sia la 65ª edizione a causa della delicata situazione che stiamo vivendo non ci sarà il consueto red carpet e la cerimonia presso gli studi Dear. La diretta su Rai 1 si svolgerà come da programma con la diretta di Carlo Conti, che si collegherà incon i candidati (tutte le nomination) e comunicherà i vincitori. Nelle ultime ore si è aggiunta alla lista dei premia anche, che riceverà il2020 nel corso della 65a edizione dei Premidi. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano: “è un’icona dello spettacolo e della cultura ...

All'attrice, che compie 100 anni il prossimo 31 luglio, il riconoscimento sarà consegnato l'8 maggio, durante la 65ma edizione dei David di Donatello, in diretta su Rai1 alle 21