Coronavirus, tutte le notizie della notte: più di 250mila i morti nel mondo. Negli Stati Uniti 1.015 vittime in 24 ore: è il dato più basso da un mese (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo i morti per il Coronavirus sono oltre 250mila, salgono a 3.573.864 i casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.180.288 contagi, seguono Spagna (218.011) e Italia (211.938). Usa Ansa Donald TrumpNelle ultime 24 ore Negli Stati Uniti sono morte 1.015 persone per il Covid-19, il dato più basso da un mese. La paura è però che i morti aumentino notevolmente in concomitanza con le riaperture di alcuni Stati. L’allarme è stato lanciato dal New York Times che ha diffuso nuove proiezioni dell’amministrazione Trump. Secondo i dati del quotidiano, entro giugno, le vittime quotidiane potrebbero raddoppiare, mentre entro la fine di questo mese i nuovi casi di contagio potrebbero raggiungere i 200mila. Intanto l’Oms ... Leggi su open.online Coronavirus : de Cardenas (Confindustria Pavia) - 'emerse tutte inefficienze del sistema Paese'

