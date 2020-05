Car sharing | le nuove regole e le tariffe per la Fase 2

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 maggio 2020) La2 chiama, i servizi di carrispondono. O almeno si preparano a farlo, visto che questi primissimi giorni di abbozzata riapertura segnano anche il ritorno al lavoro di circa 4,4 milioni di italiani. Oltre, ovviamente, a portare con sé la possibilità di far visita a parenti, congiunti e via dicendo. Morale: nelle grandi città gli spostamenti stanno già tornando a intensificarsi, ma con i mezzi pubblici a portata ridotta c'è chi potrebbe ragionevolmente pensare di rispolverare le care vecchie app per il noleggio di auto in condivisione. Ma attenzione, perché ovviamente anche in questo caso occorre un pizzico di prudenza in più. La quintessenza dei servizi di car, d'altronde, si basa proprio su quel passaggio di volante di mano in mano che oggi potrebbe causare qualche problema. Ne è assolutamente consapevole, ...