Calendario Serie C 2019/2020: date, risultati e classifiche (Di martedì 5 maggio 2020) Il Calendario della Serie C 2019/2020: date, risultati e classifiche dei tre gironi Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato la composizione dei 3 Gironi del Campionato di Serie C 2019/2020, dopo aver reso note in precedenza le date della nuova stagione. Ripescato unicamente il Bisceglie ed escluso l’Audace Cerignola, è stato definito il quadro delle squadre partecipanti al torneo. Successivamente però il ricorso del club pugliese presso il Collegio di Garanzia del ha avuto successo, e la FIGC ha deciso di presentare controricorso al TAR del Lazio. Quest’ultimo ha dato ragione alla Federcalcio e il Campionato di Serie C 2019/2020 è rimasto così a 20 squadre. Le date Il campionato di Serie C ha aperto i battenti domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare avrebbe dovuto concludersi domenica 26 aprile 2020. Durante la stagione ... Leggi su calcionews24 Calendario Serie B 2019/2020 : date - giornate - risultati - classifica

Serie A - ecco il terzo calendario ipotizzato per la ripartenza : partite ogni 72 ore

