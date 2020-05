Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 5 maggio 2020 | Trono classico o over?

(Di martedì 5 maggio 2020)Riparte lo show su Canale 5 Torna nella formula classica del format, il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà ilo quello? Quali sono ledidi? Appuntamento questo pomeriggio, 5, dalle 14:45 su Canale 5., ledella puntata diIeri Gemma ha conosciuto per la prima volta dal vivo il 26enne Sirius, il suo corteggiatore. I due si sono potuti toccare per mano ma solo usando guanti e mascherine. A quel punto l’opinionista Tina Cipollari ha ...

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni martedì 5 maggio 2020 - #Uomini #Donne #anticipazioni #martedì - gossipblogit : Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 5 maggio 2020 - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 5 maggio 2020 - #Uomini #Donne #anticipazioni #puntata - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Grandi critiche dopo il primo incontro tra Gemma e Sirius, alias Nicola, a causa del… - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani spiazza tutti con una sfilata - #Anticipazioni #Uomini #Donne: #Gemma -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Un ritorno col botto per Uomini e Donne che finalmente ha ritrovato i suoi amati protagonisti dallo studio di Canale 5. Gemma Galgani è stata la grande protagonista ma lo sarà nuovamente nell’appuntam ...Martina Nasoni è la concorrente più giovane ad aver vinto il Grande Fratello. Oggi di anni ne ha ancora solo 22 ma non si smette di parlare di lei… E’ diventata famosa per essere “La ragazza con il c ...