Video-passeggiate di architettura Rampelli al mercato storico di via Sannio | “Va

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) Fabioinaugura leitaliane die Comunità. Prima tappa loromano di via. Inizia da lì, a ridosso delle antiche Mura Aureliane e della Basilica di San Giovanni. “Ho pensato che le bellezze conosciute negli anni attraverso la mia attività devono essere raccontate. Anche inpillole di pochi minuti. Inquadrate in un contesto di comunità. E assistite dai miei studi universitari”, spiega il vicepresidente della Camera, architetto.inaugura le“Ho iniziato dalloe popolaredi via. Ora chiuso a causa del coronavirus. Che costituisce uno dei punti caratteristici del commercio all’aperto della Capitale. Frequentato da famiglie di ogni specie e da migliaia di giovani”. Chi non è andato in campeggio senza ...