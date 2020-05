TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dall’11 al 15 maggio 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 4 maggio 2020)settimanali did’amore,da lunedì 11 a venerdì 15:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di martedì 5In seguito allo scontro con Christoph, Annabelle ha rimediato una brutta caduta tanto da dover venire operata alla spalla da Michael. Al suo risveglio la Sullivan ha una brutta sorpresa… Tim rivela a Franzi il suo grande sogno: aprire un club di polo! Il problema: non ha ancora trovato il terreno giusto. La Krummbiegl ha però un’idea… Werner “assolda” Argo – un cane specializzato in ritrovamento di denaro – per scoprire dove sono finiti i soldi da lui consegnati ad Annabelle per le quote del Fürstenhof. Purtroppo, però, l’animale scappa e conduce invece Lucy fino al tesoro… André scopre che un ...