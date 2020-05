Piero Melati | Oggi l' antimafia è una nuova religione in un mondo senza Dio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ne Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, don Mariano Arena espone al capitano Bellodi le due/tre cose che sa. Tra queste afferma “che sotto il naso abbiamo la bocca: per mangiare più che per parlare”. Ne La notte della civetta, lucido e amarissimo contraltare del romanzo sciasciano,racconta la sistematica rimozione degli eventi che hanno segnato la Sicilia e l’Italia dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Sono storie eretiche, avverte il sottotitolo del libro pubblicato da Zolfo Editore. Sono storie polverose, quasi dimenticate, alcune delle quali passate sotto traccia fino a. Sono storie cruciali, indispensabili per comprendere il paese in cui viviamo.Ne La notte della civetta c’; il racconto di tante occasioni perse, c’; l’analisi delle contraddizioni della Sicilia. Penso, fra tutti, all’incontro ...