No al biodigestore | le associazioni al sindaco | “Fermare l’impianto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Torna a far parlare di sé ildella discordia. L’amministrazione comunale guidata da Carlo Marino, infatti, ha affidato a un professionista lo studio per la localizzazione in località Mastellone (area compresa tra Garzano e il comune di Valle di Maddaloni) dell’impianto di trattamento del rifiuto umido-il cui progetto risale ormai al marzo 2018. Dopo essere stata bacchettata su più fronti per la scelta di installare ila Ponteselice, la maggioranza comunale ci riprova e cambia sede. E anche questa volta lenon stanno a guardare. Già in passato, Italia Nostra, Wwf e Lipu avevano espresso forti perplessità sulla scelta di collocare ilin area urbana, ritenendola incompatibile con un piano strategico ed urbanistico della ...