Metal Gear Solid tornerà? Il doppiatore di Solid Snake ' elettrizzato' all' idea di

I fan di Metal Gear Solid rimangono in attesa di un nuovo capitolo dell'amata serie, ma Konami non sembra avere in programma un ritorno, senza contare che Hideo Kojima non farebbe parte di un eventuale nuovo progetto. Insomma, la serie è in pausa da un bel po' e probabilmente i fan dovranno attendere ancora per molto.Speriamo tutti in un ritorno di Metal Gear, e lo sperano anche coloro che hanno lavorato alla serie, a quanto pare. David Hayter, noto come la voce di Solid Snake (e Big Boss) in tutti i giochi della serie, tranne Metal Gear Solid 5, afferma che se gli fosse data l'opportunità, riprenderebbe molto volentieri il suo ruolo di Snake."Adoro Snake", ha detto in un'intervista con IGN, "adoro fare quel personaggio. Quindi, se avessero in programma di riportarmi nella serie ne sarei entusiasta."

