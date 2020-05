La violenza in famiglia si può trasmettere di padre in figlio. E la storia di Alex dovrebbe farci riflettere (Di lunedì 4 maggio 2020) Sì, accade. Accade che i figli e le figlie si frappongano tra il padre e la madre durante una violenza, che cerchino di fermarlo. Bambini di cinque anni o adolescenti cercano di proteggere la madre dalla furia di una aggressione e ricevono colpi e ingiurie. Una volta diventati adulti fermano il padre che si scaglia contro la madre e talvolta intervengono con brutalità contro un padre anziano che continua a maltrattare la loro madre. Ascolto queste testimonianze da 30 anni. Le donne sono spinte a rompere relazioni con maltrattanti proprio quando diventano coscienti, davanti all’evidenza, che i loro tentativi di proteggere i figli da padri violenti e inetti sono stati vani e riescono a superare la paura che una fuga possa scatenare reazioni peggiori. La violenza contro le donne colpisce sempre i figli anche quando non assistono direttamente alla violenza, e un padre ... Leggi su ilfattoquotidiano Lo psichiatra Haller : «Il calcio deve tornare - riduce l’aggressività e la violenza in famiglia»

Caso Manduca - lettera di minacce al giudice che negò il risarcimento. La famiglia : "No alla violenza"

Caso Manduca - lettera di minacce al giudice che negò il risarcimento. La famiglia : "No la violenza" (Di lunedì 4 maggio 2020) Sì, accade. Accade che i figli e le figlie si frappongano tra ile la madre durante una, che cerchino di fermarlo. Bambini di cinque anni o adolescenti cercano di proteggere la madre dalla furia di una aggressione e ricevono colpi e ingiurie. Una volta diventati adulti fermano ilche si scaglia contro la madre e talvolta intervengono con brutalità contro unanziano che continua a maltrattare la loro madre. Ascolto queste testimonianze da 30 anni. Le donne sono spinte a rompere relazioni con maltrattanti proprio quando diventano coscienti, davanti all’evidenza, che i loro tentativi di proteggere i figli da padri violenti e inetti sono stati vani e riescono a superare la paura che una fuga possa scatenare reazioni peggiori. Lacontro le donne colpisce sempre i figli anche quando non assistono direttamente alla, e un...

Pontifex_it : In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti.… - mariagr13940477 : RT @Pontifex_it: In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti. Ma alle… - Daniela83460431 : RT @Pontifex_it: In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti. Ma alle… - AngelaPaganelli : RT @Pontifex_it: In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti. Ma alle… - ottosette56 : RT @Pontifex_it: In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti. Ma alle… -