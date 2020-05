La casa di Carta | Álvaro Morte rivela | “Non so se valga la pena…”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ladi, in arrivo uno spinoff sul Professore e Lisbona? Parla ÁlvaroÈ già trascorso un mese dal rilascio della quarte stagione de Ladi, ma l’attenzione dei telespettatori per le prossime vicende che coinvolgeranno il Professore e la sua banda rimane altissima. A seguito dello scontatissimo rinnovo per la quinta edizione, la curiosità dei fan si è concentrata sui numerosi spinoff che potrebbero – come sottolineato da Álex Pina – interessare ognuno dei personaggi. Nelle ultime ore, in particolare, si è fatta sempre più insistente la notizia riguardante una serie interamente dedicata alla coppia formata dal Professore e Lisbona. Se il fandom si è già detto entusiasta, sono gli interpreti dei due personaggi ad aver manifestato le perplessità maggiori. Ecco, nello ...