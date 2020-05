Juve, Pjanic può partire: ecco perché si può fare con il PSG (Di lunedì 4 maggio 2020) La Juventus potrebbe cedere Miralem Pjanic. Il centrocampista piace al PSG e al Barcellona: le ultimissime notizie Miralem Pjanic non è considerato un incedibile per la Juventus e secondo il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista bosniaco doveva essere un punto di forza della Juve di Sarri ma non è insostitubile per Sarri. Su di lui c’è il PSG, con Leonardo che è intenzionato ad affidargli la regia della squadra francese. Il giocatore, che piace anche al Barça, sarebbe disposto a cambiare aria. Guadagna 6,5 milioni e la Juve non direbbe di no al suo trasferimento, magari in cambio di Icardi. La Juve potrebbe cedere uno dei suoi giocatori più importanti, ma solo se ne valesse veramente la pena, provando poi a ringiovanire il reparto mediano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Inter-Juventus 2-3 e il mancato audio Orsato-Var su Pjanic : il Derby d'Italia finisce in Procura

Napoli - le clamorose dichiarazioni di Giuseppe Pecoraro sul fallo di Miralem Pjanic in Inter-Juventus del 2018

La bufala di Pecoraro su Orsato e VAR non usato con Pjanic in Inter-Juve : Marelli spiega tutto (Di lunedì 4 maggio 2020) Lantus potrebbe cedere Miralem. Il centrocampista piace al PSG e al Barcellona: le ultimissime notizie Miralemnon è considerato un incedibile per lantus e secondo il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare lantus. Il centrocampista bosniaco doveva essere un punto di forza delladi Sarri ma non è insostitubile per Sarri. Su di lui c’è il PSG, con Leonardo che è intenzionato ad affidargli la regia della squadra francese. Il giocatore, che piace anche al Barça, sarebbe disposto a cambiare aria. Guadagna 6,5 milioni e lanon direbbe di no al suo trasferimento, magari in cambio di Icardi. Lapotrebbe cedere uno dei suoi giocatori più importanti, ma solo se ne valesse veramente la pena, provando poi a ringiovanire il reparto mediano. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #Pecoraro rompe il silenzio: '#InterJuve 2018? Sparito il file audio di #Orsato su #Pjanic. Dimissioni dalla Procur… - Gazzetta_it : Pecoraro: 'Inter-Juve 2018? Sparito file audio di Orsato su Pjanic' - forumJuventus : Pecoraro, l'audio 'sparito' della mancata espulsione di Pjanic in #InterJuve e l'ignoranza del regolamento anche da… - aldebara_n : @buttman789 @ale87bs Pecoraro o no, audio o no abbiamo visto tutti quell'Intervento di Pjanic che andava sanzionato… - afradoc : RT @ETendenza: 'Pjanic': Perché l'ex capo Procura FIGC Pecoraro ha rivelato che, quando richiese la registrazione della comunicazione tra i… -