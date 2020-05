Inter, Adriano scrive ai tifosi: “vi ricordate del tiro a 170 all’ora?” Poi ripercorre i momenti difficili (Di lunedì 4 maggio 2020) Adriano è stato uno dei calciatori più forti che hanno vestito la maglia dell’Inter, il calciatore adesso si racconta tra retroscena e importanti indicazioni. L’imperatore ha deciso di scrivere una lettera sul sito ufficiale del club. “Giocavo già nella squadra di calcetto del Flamengo, ma quello era il periodo in cui sarei dovuto passare alle giovanili vere e proprie. Ricordo giorni lunghissimi e difficili, con mamma Rosilda in ospedale e io a casa con nonna Wanda. Mi ingegnavo, per cercare di rendermi utile: ogni tanto mi mettevo all’angolo della strada a lustrare le scarpe per qualche soldo. Scuola, allenamenti, i pomeriggi ad aspettare. Il giorno in cui papà Almir è tornato a casa è stato uno dei più felici di tutta la mia vita. Avete presente il mio sinistro, potentissimo? Ecco, l’ho allenato e ... Leggi su calcioweb.eu Tennis - Adriano Panatta : “Giusta la decisione di spostare il Roland Garros. Gli Internazionali d’Italia vanno recuperati” (Di lunedì 4 maggio 2020)è stato uno dei calciatori più forti che hanno vestito la maglia dell’, il calciatore adesso si racconta tra retroscena e importanti indicazioni. L’imperatore ha deciso dire una lettera sul sito ufficiale del club. “Giocavo già nella squadra di calcetto del Flamengo, ma quello era il periodo in cui sarei dovuto passare alle giovanili vere e proprie. Ricordo giorni lunghissimi e difficili, con mamma Rosilda in ospedale e io a casa con nonna Wanda. Mi ingegnavo, per cercare di rendermi utile: ogni tanto mi mettevo all’angolo della strada a lustrare le scarpe per qualche soldo. Scuola, allenamenti, i pomeriggi ad aspettare. Il giorno in cui papà Almir è tornato a casa è stato uno dei più felici di tutta la mia vita. Avete presente il mio sinistro, potentissimo? Ecco, l’ho allenato e ...

DiMarzio : La favela, l’#Inter, il vuoto per la morte del papà: #Adriano si racconta in una lettera scritta ai tifosi nerazzur… - CalcioWeb : #Inter, #Adriano scrive ai tifosi: 'vi ricordate del tiro a 170 all’ora?' Poi ripercorre i momenti difficili - - flamminiog : RT @Inter: ?? | LETTERA 'Sono l’unico a sapere quello che ho sofferto. Ma l’Inter mi è stata molto vicina in uno dei momenti più difficili… - AtanSuker : RT @Inter: ?? | LETTERA 'Sono l’unico a sapere quello che ho sofferto. Ma l’Inter mi è stata molto vicina in uno dei momenti più difficili… - passione_inter : La lettera di Adriano: 'L'Inter per sempre un pezzo di me. Moratti come un padre. Indimenticabile la punizione col… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Adriano Letters to Inter - Adriano | News | News Inter Official Site Camporese: "Con Fognini-Berrettini-Sinner possiamo guardare al futuro con ottimismo"

Omar Camporese è stato il primo tennista italiano a tornare in top 20 nell’era post Adriano Panatta. Ricordato soprattutto per le grandi maratone sportive, per il dritto letale e per la fantastica vit ...

Sci alpinismo, la Grande Course e la Federazione internazionale fanno pace

Le due principali entità dello sci alpinismo internazionale provano a fare quadrato. Dopo anni gelidi, con forti raffiche di vento a spazzare via anche la minima collaborazione, la federazione interna ...

Omar Camporese è stato il primo tennista italiano a tornare in top 20 nell’era post Adriano Panatta. Ricordato soprattutto per le grandi maratone sportive, per il dritto letale e per la fantastica vit ...Le due principali entità dello sci alpinismo internazionale provano a fare quadrato. Dopo anni gelidi, con forti raffiche di vento a spazzare via anche la minima collaborazione, la federazione interna ...