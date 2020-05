Corsera - Pecoraro e l’audio di Orsato Scomparso o mai esistito?

(Di lunedì 4 maggio 2020) L'audio non trovato o forse mai. L'edizione odierna del Corriere della Sera torna sulla vicenda che in queste ore sta facendo discutere tutti gli sportivi dopo la denuncia di

df_1999 : RT @AntonelloAng: @SebVernazza @pvittorio81 @mattinodinapoli @PinoTaormina @AIA_it @FIGC Quindi Pecoraro dice una cazzata e Mattino, Gazzet… - AntonelloAng : @SebVernazza @pvittorio81 @mattinodinapoli @PinoTaormina @AIA_it @FIGC Quindi Pecoraro dice una cazzata e Mattino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Pecoraro

Tutto Napoli

L'audio non trovato o forse mai esistito. L'edizione odierna del Corriere della Sera torna sulla vicenda che in queste ore sta facendo discutere tutti gli sportivi dopo la denuncia di Pecoraro. Così s ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un interessante retroscena in merito alle dichiarazioni dell'ex capo della procura federale Giuseppe Pecoraro sull'audio Orsato-VAR di Inter-Juve ...