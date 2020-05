Coronavirus: Sicilia, Catania ancora la città con più contagi (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - E' sempre Catania la città Siciliana con il numero più alto di contagi. Ecco i numeri, provincia per provincia: Agrigento, 69 contagiati (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 127 (16, 24, 11); Catania, 683 (84, 238, 88); Enna, 296 (119, 93, 29); Messina, 375 (76, 124, 51); Palermo, 393 (61, 95, 28); Ragusa, 54 (5, 32, 6); Siracusa, 113 (39, 96, 25); Trapani, 92 (4, 42, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : in Sicilia contagiate 2.202 persone - meno ricoveri

