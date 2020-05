Coronavirus: oggi l’Abruzzo entra nella Fase 2 con solo lo 0.4% di positivi sui tamponi analizzati (Di lunedì 4 maggio 2020) Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati registrati 3000 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 4 casi su un totale di 997 tamponi analizzati (0.4% di positivi sul totale). nella giornata di ieri (3 maggio) i positivi erano stati 32 su un totale di 1003 tamponi analizzati (3.2 per cento). Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità rende noto che 301 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (38 in provincia dell’Aquila, 109 in provincia di Chieti, 117 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo), 15 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in ... Leggi su meteoweb.eu Gli spot prima del coronavirus. Quelle pubblicità che oggi non sarebbero più proponibili

Coronavirus Bari - oggi ha riaperto il mercato scoperto di Japigia metà su via Pitagora metà su via Peucetia - la ribellione dei residenti

Coronavirus - la Fase 2 inizia bene in Veneto : oggi solo 55 casi su 5mila tamponi (Di lunedì 4 maggio 2020) Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati registrati 3000 casial, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 4 casi su un totale di 997analizzati (0.4% disul totale).giornata di ieri (3 maggio) ierano stati 32 su un totale di 1003analizzati (3.2 per cento). Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità rende noto che 301 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (38 in provincia dell’Aquila, 109 in provincia di Chieti, 117 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo), 15 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Oggi su Repubblica il mio appello a Mattarella, sottoscritto da scrittori, filosofi, giuristi, artisti… - luigidimaio : In queste settimane l’informazione non si è mai fermata. Nonostante l’emergenza coronavirus i media italiani hanno… - VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo Caro Lo Palco, scenda dal palco! Per mesi in tv “ostentato” come virologo, og… - darianichele : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus #scienziatidelgiornodopo Caro Lo Palco, scenda dal palco! Per mesi in tv “ostentato” come virologo, oggi p… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Il governo britannico ritiene che occorrano risposte 'sull'origine e la diffusione' iniziale del #coronavirus. Lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, contagi a quota tremila: solo 4 nuovi positivi ma ancora due morti

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3000 casi positivi al coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zoop ...

Coronavirus bambini, bonus bebè e congedi ancora da definire: centri estivi forse a giugno

Riparte con i giri del motore al minimo l'economia del Paese. L'Italia apre a metà mentre l'altra resta chiusa. E allora già oggi molti papà e mamme avranno il problema della gestione dei figli minori ...

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3000 casi positivi al coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zoop ...Riparte con i giri del motore al minimo l'economia del Paese. L'Italia apre a metà mentre l'altra resta chiusa. E allora già oggi molti papà e mamme avranno il problema della gestione dei figli minori ...