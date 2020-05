Botta e risposta tra Di Matteo e Bonafede. L’ex pm di Palermo: “Mi propose il Dap, poi ritrattò”. La replica del Guardasigilli: “Esterrefatto. Non sta né in cielo né in terra” (Di lunedì 4 maggio 2020) Botta e risposta, ieri sera, a Non è l’arena su La7 tra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Non ho mai fatto trattative politiche con nessuno – dice Di Matteo – ma venni raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede che mi chiese se ero interessato a diventare capo del Dap o prendere il posto di direttore generale degli affari penali”. “Chiesi 48 ore di tempo – aggiunge l’ex pm di Palermo – nel frattempo ero stato informato della reazione preoccupata all’indiscrezione da parte del mondo mafioso. Dopo meno di 48 ore andai trovare il ministro che mi disse che ci aveva ripensato e mi chiese di accettare il ruolo di direttore generale degli affari penali del ministero. Nel giro di 48 ore mi sono ritrovato a essere designato a capo del Dap e quando accettai mi trovai di fronte a ... Leggi su lanotiziagiornale Il botta e risposta tra Crai e il commissario Arcuri sul ritiro della vendita di mascherine

