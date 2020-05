Animal Crossing: New Horizons torna in testa nella classifica software italiana (Di lunedì 4 maggio 2020) L'apprezzata esclusiva Switch, Animal Crossing: New Horizons, è tornata in testa nella classifica software italiana della settimana appena passata.Il gioco ha detronizzato GTA 5 di Rockstar che, questa settimana, si trova in decima posizione.Il podio è chiuso da da FIFA 20 di EA e Call of Duty Modern Warfare in seconda e terza posizione.Leggi altro... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : Scoperti dipinti stregati

Animal Crossing : New Horizons ha bisogno dell'esorcista : segnalati inquietanti comportamenti nelle opere fasulle di Volpolo

Animal Crossing New Horizons e le domande esistenziali : perché K.K Slider è l'unico a non avere vestiti addosso? (Di lunedì 4 maggio 2020) L'apprezzata esclusiva Switch,: New, èta indella settimana appena passata.Il gioco ha detronizzato GTA 5 di Rockstar che, questa settimana, si trova in decima posizione.Il podio è chiuso da da FIFA 20 di EA e Call of Duty Modern Warfare in seconda e terza posizione.Leggi altro...

sole24ore : Videogiochi, perché la banca di Animal Crossing ha tagliato i tassi di interesse? - illusionangel34 : RT @vackerpudding: animal crossing x iwaoi! ???? - IlVideogiococom : Classifiche italiane, Animal Crossing torna in vetta - Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons nuovamente primo in Italia. - crisi_scarlatta : Lunedì da leoni da me in Animal Crossing New Horizons con le rape a ben 55 stelline l’una- Boh, la sfiga mi perseguita pure qui dentro. -