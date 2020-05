Terremoto Perù, forte scossa di magnitudo 5.7 nella notte (Di domenica 3 maggio 2020) forte scossa di Terremoto in Perù, ma non sono stati rilevati danni Un Terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito una zona costiera nel sud del Perù, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti. L’USGS ha registrato che il sisma ha colpito domenica mattina presto a una profondità di 185 chilometri. L’epicentro è a circa 6 … L'articolo Terremoto Perù, forte scossa di magnitudo 5.7 nella notte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Scossa di terremoto magnitudo 5.7 nel sud del Perù [MAPPE e DETTAGLI] (Di domenica 3 maggio 2020)diin Perù, ma non sono stati rilevati danni Undi5.7 ha colpito una zona costiera nel sud del Perù, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti. L’USGS ha registrato che il sisma ha colpito domenica mattina presto a una profondità di 185 chilometri. L’epicentro è a circa 6 … L'articoloPerù,di5.7proviene da www.inews24.it.

