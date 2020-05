Rientri dal Nord, la Regione studia un piano per i fuorisede (Di domenica 3 maggio 2020) La Regione sta studiando un piano per il rientro dei fuorisede in Sicilia. Lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità Razza. Chi è rimasto bloccato al Nord e non può più rientrare a causa del blocco dei collegamenti può comunque accedere in Sicilia già da domani. Il problema riguarda però la difficoltà nel trovare i mezzi visto che i collegamenti ferroviari per la Sicilia sono stati limitati come anche quelli aerei e navali. “L’ingresso in Sicilia è normato da un decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro della Salute, che disciplina le modalità con cui si rientra nel territorio siciliano. Si tratta di un provvedimento, giudicato da tutti essenziale nella fase della diffusione del contagio, che ha raccolto la richiesta di limitare l’accesso all’Isola che il ... Leggi su direttasicilia Salerno - programmati dal sindaco Napoli i controlli per i rientri

