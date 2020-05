Meteo ROMA | ritorno del bel tempo | ci sarà anche più CALDO

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Ilsuvedrà il progressivo rinforzo dell'anticiclone, a garanzia di generali condizioni di belcon temperature che raggiungeranno, sino a mercoledì, punte di 25 gradi e oltre. Domenica 3: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Lunedì 4: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Martedì 5: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 3800 ...